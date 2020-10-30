Milyonlarca vatandaş bunun farkında değil... Hemen itiraz ederseniz borcunuz sıfırlanıyor!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunup prim borcu sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar, prim borçlarını nasıl sildirebileceklerini araştırıyorlar. Peki, hangi vatandaşlar bu borçtan muaf tutulur? GSS prim borcu olan vatandaşlar ne yapmalı? GSS borcuna nasıl itiraz edilir? Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar bu borçlarını e-devlet üzerinden takip edebilirler. İnternet üzerinden elektronik olarak GSS prim borcu sorgulama işlemlerine dair detaylar ve borç sorgulama ekranı haberimizde.
GSS PRİM BORCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS prim borcu olduğuna dair bilgilendirilen vatandaşlar bu borca nasıl itiraz edilir sorusunun cevabını arıyor. İlk yol SGK'na doğrudan itiraz dilekçesiyle başvuru yapmak. Diğer yol ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmak.
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de ikamet eden herkes GSS kapsamına dahil edilmiştir. Bu sebeple SGK'ya her yapılan itiraz kabul edilmiyor. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilen GSS prim borçlarına itiraz edebilmek için SGK'nın kişilere re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor.
Örneğin borç çıkarılan dönemde kişi;
Askerlik hizmetini yapıyor,
Yurt dışında ikamet ediyor,
İşsizlik maaşı alıyor,
Anne, baba, eş ya da çocuğu üzerinde sigortadan yararlanıyor,
Devletten sosyal yardım ödemesi alıyorsa (65 yaş, engelli, şeref aylığı gibi) yapılan itirazlar SGK tarafından kabul edilir ve GSS prim borcu silinir.
GELİR TESTİ YAPTIRABİLİRSİNİZ
GSS prim borcuna bir diğer itiraz yolu ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmaktır. Gelir testi, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin GSS prim borcu ödeyip ödemeyeceği, ödemesi kararlaştırılan kişilerin ne kadar prim ödemesi gerektiğini belirleyen işlemdir. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgeden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilir. Gelir testinin sonucunda aynı hane içinde yaşayan ailelerin kişi başına gelirleri asgari ücretin üçte birinin üzerindeyse prim borcu aynen kalır. Fakat ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bu borçlarına taksit yapılır. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinin altındaysa GSS prim borcu devlet tarafından ödenir. Bu kişilerin SGK'dan tebligat gelmediği takdirde yeni bir gelir testi yaptırmasına gerek yoktur. Tekrar bir GSS prim borcu çıkmaz.
E-DEVLET GSS PRİM BORCU SORGULAMA
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar borçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Bunun için vatandaşlar öncelikle e-Devlet şifreleri ve kimlik numaraları ile sisteme giriş yapacaklar. Daha önce e-Devlet şifresi almayanlar ise PTT'den e-devlet şifresi alarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. e-Devlet üzerinden sorgulama yapacak vatandaşlar işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işlemleri arasında yer alana 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' ekranından yapacaklar.
GSS NEDİR?
GSS, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlıklarını korumak ve sağlık harcamalarını finanse etmek için oluşturulan bir sigorta sistemidir. Bu sigorta sistemi ile vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmaksızın toplumun her kesiminden insanın sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşması amaçlanmıştır.
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama Ekranı için Tıklayınız