AVM, otel, site, okul ‘sıfır atık’a geçiyor

ÜÇ ENTEGRE TESİS

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Planı'na göre, atık azaltma, kaynakta ayırma, taşıma, geri kazanım, bertaraf sahaları teknik ve mali bir bütün olarak geliştirilecek. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliği, çevresel sorumluluğun sağlanması için kamu özel işbirliği başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecek. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; "250 bin nüfusun üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri, 100 ve üzeri ofis kapasiteli iş merkezi, ticari plazalar, 5 bin metrekare AVM'ler, 250 ve üzeri öğrencisi olan eğitim kurumları, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 100 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları" atık sistemine geçecek. Yapımı ve işletmesi planlanan katı atık bertaraf tesislerine ilişkin mevzuat çalışmaları da tamamlanacak.