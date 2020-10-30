Birikimi ve borcu olanlar dikkat! Haberiniz olmadan paranız azalabilir! İcralık olmuş olabilirsiniz

E-Haciz Uygulaması Nedir?

E-haciz; elektronik haciz olarak geçmektedir. Günümüzde birçok kişinin devlete borcu bulunmaktadır. Bu borçların belirli zamanlarda ödenmemesi halinde borçlunun banka hesaplarına bloke konulmaktadır. Birçok kişinin kabusu olan elektronik haciz; borçlunun mevcut banka hesabındaki parayı kullanamaması olarak bilinmektedir. Borçlu kişinin banka ve maaş hesaplarına uygulanan blokenin kaldırılması için birtakım işlemler yapmak gerekir. E-haciz uygulamasının kapsamı oldukça geniştir. Para, altın, fon, hisse senedi gibi banka ortamında bulunan yatırımın bu vasıta ile el konulması anlamına gelmesinden dolayı önem taşımaktadır.

SADECE DEVLETE AİT BORÇLAR

E-devlet üzerinden yapılan haciz sorgulamaları, sadece maliye bakanlığını kapsamaktadır. Özel kurum borçları, banka borçları ve diğer borçlar e-haciz kapsamına girmez. Üzerinizde haciz olup olmadığını anlayabilmeniz için, banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp, bunu öğrenebilirsiniz. Özel haciz işlemleri, e-devlet üzerinden sorgulanamaz.