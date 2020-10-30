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    • Ekonomi
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    • 30.10.2020 19:08
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    nda neler var? 'de araba aksesuar ürünlerinde büyük fırsat!

    nda yer alan ürünler bugün ve hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. 'de bu hafta Dijitsu 65 Inç TV Smart LED Uydu Alıcılı, Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı, Hisar Optima Granit Karnıyarık Tenceresi, Paşabahçe 6’lı Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı, Autoware Araç İçi Havalı Yatak, Profesyonel Çok Fonksiyonlu Fener Çakı, Autoware Dijital Kompresör ürünleri dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    BİM 30 Ekim aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 30 Ekim aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinde satışa sunuldu. BİM'de araç ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Profesyonel Çok Fonksiyonlu Fener Çakı, Autoware Dijital Kompresör, Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı ve Dijitsu 65 Inç TV Smart LED Uydu Alıcılı ürünleri ön planda yer aldı.

    BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

    Hisar Optima Granit Karnıyarık Tenceresi 79,90 TL

    Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 TL

    Şarjlı Mini Vidalama Seti 179 TL

    Letoon Erkek Tam Fermuarlı Muline Sweat

    Polosmart
    Çantalı Jump Starter
    • Araç aküsü şarj eder
    • 5- 8X Akü Şarjı

    Erpar
    Oto Kauçuk Paspas
    • Universal
    • 4 parça ölçüye göre kesilebilir

    Şarjlı Mini Vidalama Seti
    • Yüksek tork gücü 0.3 N/m
    • 170 d/dk

    Oto Bardak Tutucu
    • Kalorifer ızgarasına takılabilen oto bardak tutucu

    Kumtel
    Çift Taraflı Büyük Isıtıcı
    • 3 kademeli güç
    • 3 adet quartz tüp

    Kartopu
    Yünlü Yumak
    • 200 gr
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    Haberler Ekonomi BİM 30 Ekim aktüel kataloğunda neler var? BİM'de araba aksesuar ürünlerinde büyük fırsat!