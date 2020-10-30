BİM 30 Ekim aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinde satışa sunuldu. BİM'de araç ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Profesyonel Çok Fonksiyonlu Fener Çakı, Autoware Dijital Kompresör, Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölyefli Yemek Takımı ve Dijitsu 65 Inç TV Smart LED Uydu Alıcılı ürünleri ön planda yer aldı.
BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Hisar Optima Granit Karnıyarık Tenceresi 79,90 TL
Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 TL
Şarjlı Mini Vidalama Seti 179 TL
Letoon Erkek Tam Fermuarlı Muline Sweat
Polosmart
Çantalı Jump Starter
• Araç aküsü şarj eder
• 5- 8X Akü Şarjı
Erpar
Oto Kauçuk Paspas
• Universal
• 4 parça ölçüye göre kesilebilir
Şarjlı Mini Vidalama Seti
• Yüksek tork gücü 0.3 N/m
• 170 d/dk
Oto Bardak Tutucu
• Kalorifer ızgarasına takılabilen oto bardak tutucu
Kumtel
Çift Taraflı Büyük Isıtıcı
• 3 kademeli güç
• 3 adet quartz tüp
Kartopu
Yünlü Yumak
• 200 gr