Sıkı duruşa devam

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon beklentileri, enflasyon görünümü ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş eğilimi devam edecek" dedi. Toparlanmanın Eylül ve Ekim'de sürdüğünü belirten Uysal, "2020'de ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme ihtimalinin oldukça güçlendiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12.1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini anlatan Uysal, "Zaman zaman döviz kurlarında farklı sebep ve beklentiler nedeniyle makroekonomik temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Ancak orta vadede makroekonomik temellerle uyumlu olmasını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.