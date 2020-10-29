SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacağı merak konusu oluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki edecek

SON TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 5.68, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4.68 olabileceğini ortaya koydu.