Ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz-eylül döneminde beklentinin üzerinde bir artış gösteren gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 31 artacağı tahmin ediliyordu. ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük tarihi bir daralma yaşamıştı.

Öte yandan, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde azaldı