Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    fikirlerine 300 bin TL ödül

    Piyasası Düzenleme Kurumu (), () ve işbirliğinde başlatılan ‘Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’ kapsamında elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirlerine 300 bin lira ödül verilecek. Girişimciler, girişimci adayları veya ‘start-up’lar erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Programa başvurular, 20 Aralık’a kadar hesaplarından paylaşılan link üzerinden yapılabilecek.

    Enerji fikirlerine 300 bin TL ödül

    Piyasası Düzenleme Kurumu (), () ve işbirliğinde başlatılan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı' kapsamında elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirlerine 300 bin lira ödül verilecek. Girişimciler, girişimci adayları veya 'start-up'lar erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Programa başvurular, 20 Aralık'a kadar hesaplarından paylaşılan link üzerinden yapılabilecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Enerji fikirlerine 300 bin TL ödül