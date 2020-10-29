Enerji fikirlerine 300 bin TL ödül

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliğinde başlatılan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı' kapsamında elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirlerine 300 bin lira ödül verilecek. Girişimciler, girişimci adayları veya 'start-up'lar erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Programa başvurular, 20 Aralık'a kadar sosyal medya hesaplarından paylaşılan link üzerinden yapılabilecek.