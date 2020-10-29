





165 MİLYARLIK PRİM BARIŞ

İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar lira hesaplandı. Binlerce esnaf, çiftçi, sağlık primi borcu bulunan vatandaşa yapılandırma, dondurma ve ihya fırsatı tanınırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenlere fırsat doğdu.







Yasa teklifine göre, prim borcu olup da 2 ay içinde ödemeyen, yapılandırmayanların borcu silinirken, o döneme ilişkin sigortalılıkları da durdurulacak.







Şubat'a kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda ilk taksiti ödemeleri kaydıyla GSS'den faydalanmaları sağlanacak.