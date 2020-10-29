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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 Gazete
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    ve kredi başvuruları başladı: 3 'a kadar e-Devlet'ten başvurabilirsiniz

    Üniversiteliler dikkat! ve kredi başvuruları başladı.3 saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.



    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,     2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvurularının başladığını duyurdu.



    3 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.



    Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, teyit edilecek. Mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da kredisi tahsis edilecek.

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    Haberler Ekonomi Burs ve kredi başvuruları başladı: 3 Kasım'a kadar e-Devlet'ten başvurabilirsiniz