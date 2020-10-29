Açıklamada, söz konusu kuruluşların İran, Çin ve Singapur merkezli olduğu belirtilerek, İran'ın petrokimya satışlarının, rejimin Orta Doğu'daki ve son zamanlarda Venezuela'daki "yozlaşmış rejimler" ile terörist grupları finanse etmek için kullanılan önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürdüğü kaydedildi.