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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 Gazete
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    74 bin dolarlık oyun

    Lüks markası , şimdi de yarış simülatörüyle gündeme geldi. ARM-C01 tarafından tasarlanan simülatör karbon fiber bir çerçeve, Aston Martin yarış ızgarası ve Aston Martin Valkyrie'nin koltuğunu andıran bir oturma pozisyonu ile birlikte gelecek.

    74 bin dolarlık oyun
    Lüks markası Aston Martin, şimdi de yarış simülatörüyle gündeme geldi. ARM-C01 tarafından tasarlanan simülatör karbon fiber bir çerçeve, yarış ızgarası ve Aston Martin Valkyrie'nin koltuğunu andıran bir oturma pozisyonu ile birlikte gelecek. Yalnızca 150 adet üretilmesi planlanan yarış simülatörünün 74 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor. Aston Martin Distribütörü, D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yarış simülatörünün ön sipariş ile Türkiye'ye getirilebileceği söyledi.

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    Haberler Ekonomi 74 bin dolarlık oyun