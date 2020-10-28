



İKRAM

Yüksek hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan ikramlarımızda, uçuş süresine göre farklılaşan konseptlerle paketli ve tek kullanımlık ürünler sunulmak üzere yeni standartlar belirlenmiştir. Uçuş süresi 2 saatin altında olan uçuşlarımızda temasın azaltılması adına ikram olarak sadece paketli su servis edilecektir.



KABİN BAGAJI

Çevre ile fiziksel temaslarınızı en aza indirebilmek adına, yalnızca izin verilen ölçülerde (üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg'ı geçmemelidir) kişisel ve değerli eşyalarınızı yanınıza almanıza izin verilecektir. Diğer tüm kabin bagajlarınız checkin işlemi sırasında kayıtlı bagaj olarak yerleştirilmek üzere teslim alınacaktır. Kullanılamayacak kabin bagaj hakkınız ise uçuştaki bagaj hakkınıza ilave edilecektir.



KİŞİSEL MASKE VE HİJYEN MALZEMESİ

Kişisel sağlık tedbirleri kapsamında evinizden çıktığınız andan itibaren maske takmanızı öneriyoruz. Maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı seyahat sürelerini göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve hijyenik mendil bulundurmanız gerekmektedir.



KABİN İÇİNE ALINACAK EŞYALAR

Bulaşma riskini azaltmak amacıyla dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi vb. kişisel eşyalarınızdan sadece biri kabin içine kabul edilecektir. Kabinde taşınabilecek eşyaların ölçüleri 40x30x15 cm ve 4 kiloyu geçmemelidir.