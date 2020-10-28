Coronavirüs sürecinde çalışanları ve işverenleri korumak için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin süresi 2 ay daha uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" dedi.
Daha önce 31 Ekim 2020 olarak belirlenen Covid- 19 dolayısıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Uzatma kararı, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri ve başvuruda isimleri belirtilen işçilere uygulanacak. Kısa çalışma için yeni başvuru yapılmayacak. Daha önce kısa çalışmadan normal çalışmaya geçmiş işyerlerinde, kapsamdaki işçilerin tamamı veya bir kısmı için yeniden kısa çalışmaya geçilebilecek.
17 OCAK'A ERTELENDİ
İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında işçileri işten çıkarma yasağının süresi ve ücretsiz izinde olanlara verilen nakdi ücret desteği 17 Kasım'da doluyordu. Bu süre de 17 Ocak 2021'e ertelendi. TBMM gündeminde bulunan teklifin yasalaşmasıyla, kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.