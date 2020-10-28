



Daha önce 31 Ekim 2020 olarak belirlenen Covid- 19 dolayısıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Uzatma kararı, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri ve başvuruda isimleri belirtilen işçilere uygulanacak. Kısa çalışma için yeni başvuru yapılmayacak. Daha önce kısa çalışmadan normal çalışmaya geçmiş işyerlerinde, kapsamdaki işçilerin tamamı veya bir kısmı için yeniden kısa çalışmaya geçilebilecek.