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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 Gazete
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    ’lere finansman desteği

    , üretim ve açısından hayati önem taşıyan ’lere pandemi sürecinde pek çok destek verildi. , () kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı. Önceki gün de kamu ları, KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar ’ni hayata geçirdi.

    Kobi’lere finansman desteği

    , üretim ve açısından hayati önem taşıyan 'lere pandemi sürecinde pek çok destek verildi. , () kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı. Önceki gün de kamu ları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar 'ni hayata geçirdi.

    Türk bankacılık sektörü; ler, küçük işletmeler ve orta büyüklükteki işletmeler olarak incelendiğinde 5 milyona yakın KOBİ'nin yanında olurken, kredi kanallarını da hep açık tuttu. KOBİ kredilerindeki artış yılın ilk 8 ayında 222.5 milyar lira oldu. KOBİ kredileri bakiyesi de 837.9 milyar liraya yükseldi. KOBİ'lerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı Ağustos sonu itibarıyla 254.8 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl sonunda 180.2 milyar lira seviyesinde bulunan kredi bakiyesi, 8 aylık dönemde yüzde 41.4'lük artışa işaret etti. Toplam KOBİ kredilerinin yüzde 30.4'lük kısmı mikro işletmelere kullandırılırken, bu oran son 2 yılda artış trendini koruyor.

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