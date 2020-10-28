Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik" dedi. Ürünlerin marka değerini artırarak daha yüksek katma değere önem verilmesini vurgulayan Gülle, "İhracatçılarımızın yeni tasarımlarla, yeni fikir ve dizaynlarla ürünlerinin değerine değer katmalarını istiyoruz. Eylül'de 16 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek Eylül ayı ihracatını gerçekleştirdik" dedi.