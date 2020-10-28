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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 Gazete
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    : Başarımızı dünyaya gösterdik

    () Başkanı , "Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk çısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik" dedi. Ürünlerin marka değerini artırarak daha yüksek katma değere önem verilmesini vurgulayan Gülle, "İhracatçılarımızın yeni tasarımlarla, yeni fikir ve dizaynlarla ürünlerinin değerine değer katmalarını istiyoruz. Eylül'de 16 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek ihracatını gerçekleştirdik" dedi.

    Gülle: Başarımızı dünyaya gösterdik

    Türkiye çılar Meclisi () Başkanı İsmail Gülle, "Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik" dedi. Ürünlerin marka değerini artırarak daha yüksek katma değere önem verilmesini vurgulayan Gülle, "İhracatçılarımızın yeni tasarımlarla, yeni fikir ve dizaynlarla ürünlerinin değerine değer katmalarını istiyoruz. Eylül'de 16 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek ihracatını gerçekleştirdik" dedi.

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    Haberler Ekonomi İsmail Gülle: Başarımızı dünyaya gösterdik