İşçiye ücret güvencesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin çalışma yaşamında da 2021 yılına güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak. Çiftçiler, mevsimlik işçilere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek.