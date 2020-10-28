GELİR TESTİ İÇİN 31 MART TARİHİNE KADAR SÜRE

Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Bunun için gelir testi başvurusu yaptırmak gerekiyor. Test sonucunda hanede yaşayan kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkarsa prim ödenmiyor. GSS primi ödemekten kurtulabilmek için bu yıl yapılan testlerde kişi başına gelirin 981 liranın altında kalması gerekiyor. Üç kişilik bir ailenin net geliri, 2943 TL ve üzerinde ise prim ödenmesi isteniyor. Gelir testinde sadece işsiz gencin değil, ailenin toplam geliri dikkate alınıyor.

GSS prim borcu olanlardan daha önce hiç gelir testine girmemiş kişilere 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar gelir testine başvuran kişilerin hane içinde kişi başına geliri 981 TL ve üzerinde çıkarsa, bu kişiye, zorunluluğun doğduğu tarihten itibaren prim borcu çıkartılacak. Örneğin, bugün 29 yaşında olan üniversite mezunu genç, 31 Aralık 2017 tarihinde 25 yaşını doldurmuş ise 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren borç hesaplanacak.

Gelir testinde ailede fert başına gelir 981 TL'nin altında hesaplanırsa, prim borcu çıkartılmayacak.