



FAİZ-FARK YOK

Bu kapsamda Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan 2021'e kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını bu tarihe kadar ödeyenlerden enflasyon farkı da alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar. GSS prim borcu olanlar, Nisan 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek.

