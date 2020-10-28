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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 Gazete
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    'nda () büyük kolaylık

    prim borcu olanlar dikkat! Sadece anapara ödenerek bitirilebilecek. Nisan’a kadar ücretsiz sağlık hizmeti de devam edecek.



    Dev     yapılandırma fırsatı için Meclis maratonu sürerken; çalışmayan, annebabasından dolayı bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da kapsamda olacak. Üstelik bu borçlar farklı bir ödeme kolaylığı sağlanacak.



    FAİZ-FARK YOK
    Bu kapsamda Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan 2021'e kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını bu tarihe kadar ödeyenlerden enflasyon farkı da alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar. GSS prim borcu olanlar, Nisan 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek.
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    Haberler Ekonomi Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) büyük kolaylık