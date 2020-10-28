



3 ASGARİ ÜCRET

Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.