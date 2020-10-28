Tüm çalışanların hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Son yıllarda yapılan reform hamleleriyle emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı. 2002'de emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken, artık işlemler ortalama 13 gün içerisinde sonuçlandırılıyor.
3 ASGARİ ÜCRET
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emeklilik işlemini yaparken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.