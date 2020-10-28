Borsada yatırım yapan binlerce vatandaş, son günlerde yaşanan dalgalanmalarda ne yapacağı konusunda kararsız kalıyor.
Ancak uzmanlar böyle durumlarda panik ile hareket etmenin ve hemen satışa geçmenin tehlikeli olacağını belirtiyor.
İşte borsada yatırım yapacaklara BIST 30 ve 50 tavsiyesi.
LOGOS Portföy Yönetimi Genel Müdürü Berrin Önder, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Önder, Borsa İstanbul'un çok ucuz ve yatırımcı ilgisini çekmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçmiş dönemde BIST 100 dışı hisseler çok değer kazandı.
Bunu korumak kolay değil.
Spekülatif hisselerden çok BIST 30 ve BIST 50 hisselerine yönelmekte fayda var" dedi.
BORSA'DA YARIM GÜN İŞLEM
Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1.5 günlük tatile girecek.
Bugün, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.