Türk Telekom tarafından bir açıklama yapıldı ve farklı şehirlerde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İki şehirdeki Türk Telekom merkezlerine yapılacak personel alımlarının yanı sıra Assist aracılığıyla 16 şehirde personel alımı yapılacağına yer verildi. Bu bağlamda Türk Telekom, Assist ile imzaladığı protokolde, çağrı merkezlerine 1600 personel alımı yapacağını duyurdu. Öte yandan kariyer üzerinden yayımlanan ilanda Türk Telekom, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 kadroya personel alacağını duyurdu.