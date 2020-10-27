Türk Telekom tarafından bir açıklama yapıldı ve farklı şehirlerde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İki şehirdeki Türk Telekom merkezlerine yapılacak personel alımlarının yanı sıra Assist aracılığıyla 16 şehirde personel alımı yapılacağına yer verildi. Bu bağlamda Türk Telekom, Assist ile imzaladığı protokolde, çağrı merkezlerine 1600 personel alımı yapacağını duyurdu. Öte yandan kariyer üzerinden yayımlanan ilanda Türk Telekom, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 kadroya personel alacağını duyurdu.
TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMLARI
Kariyer üzerinden yayımlanan ilanda Türk Telekom, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 2 kadroya personel alacağını duyurdu. Alım yapılan kadrolar ve şartlar şu şekilde:
İletim Sistemleri Teknik Personeli
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar bölümlerinin birinden mezun,
İletim sistemleri operasyonunu Mobil RAN Sistemleri için gerçekleştirmek,
Network sistemlerine ait altyapı ve uygulamaların 7/24 esasına göre Hata ve Performans yönetimini yapmak,
Kaynakların alarm, olay ve performans/kalite metriklerini izlemek,
Alarmların neden olabileceği arızaları tespit etmek ve kök neden için gerektiğinde arıza iş emri oluşturmak,
Arıza iş emirlerini yönetim sistemlerini kullanarak çözmek arızaları ekiplerine veya fiziksel müdahale gereken
durumlarda Saha Operasyon Ekiplerine yönlendirmek ve çözümü takip etmek,
Arıza bildirimleri için çözüm aktivitelerini gerçekleştirmek ve arıza çözümünü takip etmek,
Önemli şebeke arızalarında yönetici bildirimlerini yapmak,
Microsoft Office uygulamalarını kullanabilen,
Ekip çalışmasına yatkın ve gelişime açık olan,
7/24 esasına göre vardiyalı çalışabilecek
Veri Merkezi Altyapı Operatörü
- En az 5 yılı Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde olmak üzere, 10 yıllık ispat edilebilir tecrübe sahibi
- Veri Merkezi elektrik sistemleri, elektrik üretim ve dağıtımı, jeneratör, pano, OG, AKÜ, topraklama ve/veya soğutma sistemleri (chiller, HVAC vb) işletmesi veya bakımı konusunda bilgi sahibi
- Yapısal kablolama kurulum ve işletimi konusunda tecrübeli
- Yangın algılama ve söndürme sistemleri, işletme ve bakımı hakkında bilgi sahibi
- Bina yönetim Sistemlerinde (SCADA vb) tecrübeli
- Elektronik kontrol Sistemleri hakkında tecrübe sahibi
- Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun
- 7/24 vardiyalı operasyon tecrübesi olan
- Askerliğini tamamlamış veya muaf
- Microsoft Ofis uygulamalarında tecrübe sahibi
- B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi
BAŞVURU ŞEKLİ
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfaya giderek müracaatını yapması gerekmektedir:
https://assistt.hrpeak.com/RWYF4LMDL3JVYDCHYXGB5XYSKX.JOB
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=4421&hc=T
ASSİST ARACILIĞIYLA EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI
Türk Telekom, Assist ile imzaladığı protokolde, çağrı merkezlerine 1600 personel alımı yapacağını duyurdu. 16 farklı şehirde yapılacak personel alımları için başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:
Diksiyonu düzgün,
En az lise mezunu,
Telefonda etkili iletişim kurabilen,
İkna ve analiz yeteneğine sahip,
Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,
MS Office programlarını kullanabilen,
İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,
İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.