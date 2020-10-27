Prim üretimi 60 milyar liraya dayandı

Türkiye Sigorta Birliği, üye şirketlerden derlediği prim üretim verilerini açıkladı. Rakamlara göre; 2020 yılı Eylül sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.4 artışla 59 milyar 256 milyon lira olarak gerçekleşti. Hayat branşı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 11 milyar 248 milyon lira oldu. Hayat dışı tarafında ise prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 48 milyar lira seviyesine ulaştı. Branş bazında bakıldığında ise sektörün 2020 yılı Eylül sonu rakamlarında en çok prim ürettiği branş 14 milyar 732 milyon lira ile kara araçları sorumluluk branşı oldu. Yangın ve doğal afetler tarafında 7 milyar 284 milyon lira prim üretilirken; kasko sigortasının da içinde bulunduğu kara araçları branşında toplam 7 milyar 260 milyon lira prim üretildi. COVİD- 19 salgının yaşandığı zorlu süreçte hastalık ve sağlık branşında ise toplam 7 milyar 250 milyon lira prim üretimi gerçekleşti.