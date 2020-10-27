O ödemeler hemen geri verilecek! Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak!

Türkiye sınırları içerisinde ev, arsa, işyeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendire emlak vergisi için belirli muafiyet şartları uygulanıyor. Örneğin emekli, ev hanımı, işsiz olan pek çok kişiye emlak vergisi muafiyeti hakkı belirli şartlar altında tanınıyor. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler vergi ödemedikleri gibi bu haklarını bilmediği için yapmış olduğu ödemeleri de geri alma hakkına sahiptir. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?