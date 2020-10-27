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    • Ekonomi
    • 27.10.2020 15:36
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    • 27.10.2020 15:36
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    Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye’deki listesi!

    Türkiye’deki arama motorlarında sorgulanıyor. Fransa ile ilgili alınan boykot kararının ardından Fransız markaları hangileri sorusuna yanıt aranıyor. En çok merak edilen markalar arasında ise Renault, Avon, TEB gibi markalar bulunuyor. Peki, Fransız markaları nelerdir? İşte Türkiye’de satış yapan ...

    takvim.com.tr
    Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye’deki Fransız markaları listesi!

    Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye'deki Fransız markaları hangileri? Fransız markaları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fransız markaları nelerdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Fransız ürünleri için boykot çağrısı yapmıştı. Vatandaşlar da boykota katılarak Fransız marka ürünleri kullanmak istemiyor veya bu ürünleri satmak istiyor. İşte, Türkiye'de satılan Fransız markaları!

    AVON'DAN BOYKOT AÇIKLAMASI

    26.10.2020 tarihinden bu yana çeşitli basın ve sosyal medya kanallarında gündeme getirilen Fransız markalarına boykot çağrısı konusunda markamızın da adı geçmektedir.

    Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa'da operasyonu dahi bulunmamaktadır.

    Basına yansıyan "Boykot edilecek Fransız markaları" başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    AVON

    İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:

    Benzin: Total ve Elf

    Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

    Uçak: Air France, Airbus

    Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

    Giyim/Aksesuar: Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,

    Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

    Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

    İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

    İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

    Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

    Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin

    Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

    Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

    Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

    Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

    Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

    Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

    Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

    Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

    Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Equitable Life

    *Markaların ve ürünlerin listesi milligazete sitesinden alınmıştır.
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    Haberler Ekonomi Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye’deki Fransız markaları listesi!