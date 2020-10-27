Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye’deki Fransız markaları listesi!

Renault, Avon, TEB Fransız markası mı? Türkiye'deki Fransız markaları hangileri? Fransız markaları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fransız markaları nelerdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Fransız ürünleri için boykot çağrısı yapmıştı. Vatandaşlar da boykota katılarak Fransız marka ürünleri kullanmak istemiyor veya bu ürünleri satmak istiyor. İşte, Türkiye'de satılan Fransız markaları!

AVON'DAN BOYKOT AÇIKLAMASI

26.10.2020 tarihinden bu yana çeşitli basın ve sosyal medya kanallarında gündeme getirilen Fransız markalarına boykot çağrısı konusunda markamızın da adı geçmektedir.