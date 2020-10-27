Farklı bankalardan çektiğiniz ihtiyaç kredisi borçlarınız ya da kredi kartı borçlarınız biriktiyse ve hem ödemesi hem takip etmesi zorlaştıysa bir banka ile anlaşarak borç transferi seçeneğini değerlendirebilirsiniz.Peki borç transferi nedir, nasıl yapılabilir, şartları nelerdir? Borç transferi, ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistem. Borç transferi kredisi veren bankalar, borç transfer etme konusunda farklı tutumlar sergileyebiliyor bu nedenle borç transferi kredisinden faydalanmak için banka ile bizzat görüşerek durumunuzu anlatmanız ve borç transferi kredisi talep etmeniz gerekir.