Ev sahipleri dikkat! Normalleşme süreciyle başlayan ev kredisindeki düşük faiz oranları ile on binlerce şahıs konut sahibi oldu. Krediyle alınan konutlarda vatandaşlar hem kredi giderlerinde hem de tapu giderleri olarak bazı ödemeler yaptı. Krediyle konut alanlar da dahil bir hayli vatandaşın geri ödendiğini öğrenmediği bazı ödemeler, konut sahibi olan vatandaşlar geri almadan bekliyor. Ev sahibi olanların devlet müesseselerinden ve bankalardan alabileceği geri ödemelerin listesini haberimizde yer alıyor. Ev alanların merak ettiği bir diğer konu da ekspertiz ücreti geri alınır mı konusu. Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor.