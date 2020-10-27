Koru’dan COVİD-19 Antikor Testi teminatı

Koru Sigorta'dan yapılan açıklamada, ürün yelpazesine "COVID-19 Antikor Testi Teminatı" eklendiği müjdesi verildi. Hayat dışı branşta faaliyet göstermesine rağmen Türkiye'de ilk ve sadece Koru Sigorta'nın verdiği bu teminat ile sigortalılar, COVID- 19'muyum endişesi taşımadan, anlaşmalı laboratuvar ve hastanelerde antikor testi yaptırabilecek. Konut, trafik, kasko, seyahat sağlık ve ferdi kaza ürünlerinden herhangi birini alan sigortalılar, Koru Sigorta Mobil Uygulaması veya internet sitesi üzerinden kolayca randevu alabiliyor. Randevu talep tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde anlaşmalı laboratuvar ve hastanelerde oluşturulan randevulara herhangi bir nedenle gidemeyen sigortalılar haklarını kaybetmeyecek ve poliçe vadesi boyunca ilgili teminatı istedikleri zaman kullanabilecekler. Uygun primlerle 6 defaya kadar kullanım hakkının sunulduğu teminat kapsamında sigortalılara ayrıca 'Online Psikolojik Destek ve Online Birebir Diyetisyen' imkânı da sunulduğunu belirten Koru Sigorta'dan şu açıklama yapıldı: "Koru Sigorta olarak yazdığımız başarı hikayesine, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği dönemde, Türkiye'de ilk ve sadece Koru Sigorta ürünlerine dahil edilen COVID-19 Antikor Testi teminatını sigortalılarımıza aldıkları her üründe vererek yeni bir başlık eklemeyi hedefliyoruz."