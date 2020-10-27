HOBİ BAHÇESİ NEDİR?

Hobi bahçesi yapımına başlamadan önce ne kadar büyüklükte bir bahçe yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Hobi bahçesini sebze ve meyve yetiştirmek için kullanacaksanız bahçenin büyüklüğü konusunda da ailenizi göz önünde bulundurmanız şart. Kalabalık bir aileniz varsa tüm ailenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak bir hobi bahçesine ihtiyacınız olacak. Hobi bahçesinin boyutuna karar vermek ilk adımda etkili bir hareket olacaktır.

Hobi bahçesi toprağının yumuşak olması gerekir. Zengin ve su tutma kapasitesi yüksek topraklar organik bahçe için çok daha faydalı olacaktır. Hobi bahçesini kuracağınız arazinin düz olması gerekir. Bahçenin boyutuna ve toprağının cinsine karar verdikten sonra mevsime göre ekim işlemlerine başlamanız gerekiyor.

KAYNAK: Hürriyet