27 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son durum, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren son verileri merak edenler tarafından araştırılıyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 493 bin lira, en yüksek 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 499 bin liradan tamamladı. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?