27 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son durum, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren son verileri merak edenler tarafından araştırılıyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 493 bin lira, en yüksek 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 499 bin liradan tamamladı. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|496,00
|496,20
|500,60
|500,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.268,00
|3.289,00
|3.300,00
|3.321,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,50
|456,50
|457,00
|461,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.194,00
|3.214,00
|3.224,00
|3.244,00
|Yarım Ziynet
|1.597,00
|1.607,00
|1.612,00
|1.622,00
|Çeyrek Ziynet
|799,00
|804,00
|806,00
|811,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 500,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.321,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 500,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 499 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 499 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 493 bin lira, en yüksek 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 499 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 35 milyon 401 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 4.121,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 91 milyon 234 bin 796,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısının geliştirildiğine ilişkin haberlerin yatırımcılarda yarattığı iyimserlikle, petrol fiyatları hafif yükseldi.
Yatırımcıları olumlu etkileyen gelişmelerden birisi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı dağıtmayı planladıklarını açıklaması oldu.
Konuyla ilgili diğer olumlu haber de, Rusya'nın Vector Enstitüsü'nde ikinci Covid-19 aşısının üretiminin başladığının duyurulması oldu.
Buna karşın, Coid-19 vakalarında yeni dalganın küresel ekonomik toparlanma endişelerini artırması da, güvenli liman altının fiyatlarını destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.59 artışla 41.05 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.41 artışla 38.78 dolar,
- altın yüzde 0.21 artışla 1,906.04 dolar,
- gümüş yüzde 0.02 artışla 24.28 dolar,
- bakır yüzde 1.47 düşüşle 6,775.00 dolar,
- platin yüzde 0.57 artışla 880.53 dolar,
- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,344.65 dolar düzeyindeydi.