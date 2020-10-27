Dolar ve euro döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri takip edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,0900 liradan, avro 9,5770 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,0880 liradan alınan dolar, 8,0900 liradan satılıyor. 9,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5770 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5490 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?