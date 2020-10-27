Dolar ve euro döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri takip edenler güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,0900 liradan, avro 9,5770 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,0880 liradan alınan dolar, 8,0900 liradan satılıyor. 9,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5770 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5490 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE SATICILI BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 355 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 12.142 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.781 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 gerileyişle 6.786 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.890 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1801 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış, salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bugüne de satıcılı başladığını söyledi.
Bugün, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının birçok ülkede artmaya devam etmesi henüz istenen toparlanmayı yakalayamayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beraberinde getirirken, bu durum ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri, ek teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışıyla birleştiğinde riskten kaçışı hızlandırdı.
Bu gelişmelerle Asya borsalarında dalgalı bir seyrin öne çıktığı, volatilitenin arttığı görüldü.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.256 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü 23.486 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 40.324 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.784 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.331 puanda seyrediyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısının geliştirildiğine ilişkin haberlerin yatırımcılarda yarattığı iyimserlikle, petrol fiyatları hafif yükseldi.
Yatırımcıları olumlu etkileyen gelişmelerden birisi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı dağıtmayı planladıklarını açıklaması oldu.
Konuyla ilgili diğer olumlu haber de, Rusya'nın Vector Enstitüsü'nde ikinci Covid-19 aşısının üretiminin başladığının duyurulması oldu.
Buna karşın, Coid-19 vakalarında yeni dalganın küresel ekonomik toparlanma endişelerini artırması da, güvenli liman altının fiyatlarını destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.59 artışla 41.05 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.41 artışla 38.78 dolar,
- altın yüzde 0.21 artışla 1,906.04 dolar,
- gümüş yüzde 0.02 artışla 24.28 dolar,
- bakır yüzde 1.47 düşüşle 6,775.00 dolar,
- platin yüzde 0.57 artışla 880.53 dolar,
- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,344.65 dolar düzeyindeydi.