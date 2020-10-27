30 Ekim Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi! Dijitsu Smart TV fırsatı…

30 Ekim BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM marketlerinde her hafta birbirinden hesaplı ve ucuz ürünleri bulabiliyorsunuz. Cuma günleri satışa çıkan ürünler daha çok teknoloji ve gündelik hayata yönelik oluyor. Salı günleri ise gıda ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, 30 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM!

Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL

Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL

Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL

Kiwi Dikiş Makinesi 369 TL

Araç İçi Havalı Yatak 159 TL