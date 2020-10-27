DOĞA Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Business Life dergisinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO' listesinde geçtiğimiz yıla göre 32 basamak birden yükselerek 8'inci sıraya adını yazdırdı. İş dünyasındaki başarıları ve yeni girişimleriyle yükseliş hızını hiç kaybetmeyen Şanlıurfalı işadamı, 2017'de 49'uncu olduğu listede, 2018'de 45'inci ve 2019'da 40'ıncı sırada yer almıştı. 'İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO' listesi, okur geri bildirimleri ve 'Business 500' abonesi 250'yi aşkın üst düzey yöneticinin görüşleriyle şekillendi. Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Seyfettin Bayram, Selen Kocabaş ve Salim Kadıbeşegil gibi isimlerden oluşan Danışma Kurulu ise listeye son halini verdi.

'KATMA DEĞER SAĞLADIK'

Nihat Kırmızı, beraber çalıştığı yönetici ve çalışanlarının da bu başarıda önemli rol oynadığını, bu gururu beraber paylaştıklarını belirtti. Kırmızı, Doğa Sigorta'yı güçlü profesyonel yönetim kadrosu ile beraber sigorta sektörünün en güçlü markalarından biri haline getirdiklerini dile getirdi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de sürdüren Kırmızı, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu Lisesi, Agroberk Gıda gibi markalar ile eğitimden sağlığa, finanstan gıdaya birçok farklı iş kolunda faaliyet gösteren grup şirketlerinin Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlamasından ve istihdam yaratmasından onur duyduğunu, yerli ve milli bir şirket olarak bu doğrultuda yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.