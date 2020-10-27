Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak! O ödemeler hemen geri verilecek!

O ödemeler hemen geri verilecek! Her sene emlak vergisi ödeme tarihleri içerisinde belediyeler otomatik olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden emlak vergisini tahakkuk ettiriyor ve bu tutarlar üzerinden vergi ödemesi yapılıyor. Vergi usul kanunu Madde 120/2 dayanak gösterilerek emlak vergisi muafiyeti olmasına rağmen ödeme yapan kişilere geriye dönük 5 senelik ödemiş oldukları vergi iade edilmektedir. Bu noktada vergi iadesi için muafiyet hakkı olmasına rağmen vergi ödeyen kişilerin vergi ödemiş oldukları belediyeyi ziyaret ederek yukarıda yer alan dilekçeyi yazıp Vergi usul kanunu Madde 120/2 dayanak göstererek iade talebinde bulunmasıdır. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?