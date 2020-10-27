Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak! O ödemeler hemen geri verilecek!

O ödemeler hemen geri verilecek! Her sene emlak vergisi ödeme tarihleri içerisinde belediyeler otomatik olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden emlak vergisini tahakkuk ettiriyor ve bu tutarlar üzerinden vergi ödemesi yapılıyor. Vergi usul kanunu Madde 120/2 dayanak gösterilerek emlak vergisi muafiyeti olmasına rağmen ödeme yapan kişilere geriye dönük 5 senelik ödemiş oldukları vergi iade edilmektedir. Bu noktada vergi iadesi için muafiyet hakkı olmasına rağmen vergi ödeyen kişilerin vergi ödemiş oldukları belediyeyi ziyaret ederek yukarıda yer alan dilekçeyi yazıp Vergi usul kanunu Madde 120/2 dayanak göstererek iade talebinde bulunmasıdır. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?
EMLAK VERGİ MUAFİYETİ
Emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir. Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.
EMLAK VERGİSİNDEN NASIL MUAF OLUNUR?
Taşınmaz mal sahibi olan herkes kanunen ödemesi zorunlu tutulan emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir.
Kimler emlak vergisi öder, kimler ödemez sorusu çokça sorulmakta olup emlak vergisi muafiyet hakkı olanların dışında tüm taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdür.
Emlak vergisi muafiyet hakkından yararlanan kişiler ise;
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,
Emekli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan emekliler,
İşsiz olduğu için geliri bulunmayan işsiz kişiler,
Şehidin dul eşi ve yetimleri olarak sıralanmaktadır.
EMLAK VERGİ MUAF OLMA ŞARTLARI BELİRLENDİ Mİ?
Emlak vergisinden muaf olma şartlarının neler olduğuna baktığımızda öncelikle hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri,
Ticari Ve Mesleki Faaliyet Geliri,
Tarımsal Faaliyet Geliri,
Menkul Ve Gayrimenkul Geliri,
Faiz Geliri Veya Benzeri Türde Bir Gelirinin Olmaması Şartı Aranmakta.
Geliri olmadığına dair bir belge ile meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile taahhüt vererek başvuru yapanlar emlak vergisinden muaf tutulur.
EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN KİŞİLER
Emekliler
Ev hanımları
Şehit düşen kişinin dul eşi ile yetim çocukları
Gaziler
Hiçbir geliri olmayan kişiler
Böylelikle belirlenen bu kişiler vergi muafiyetinden yararlanma fırsatını elde edebilmektedir. Aynı zamanda geriye dönük son 5 yıl içerisinde ödemiş oldukları vergileri de iade alma hakkına sahip olabilmektedir. Sizlerde bu önemli adımlar arasında bulunuyor iseniz vergi muafiyetinden faydalanma olanağına sahip olabilirsiniz. Belirlenen şartlar kapsamında paranızı iade alabilirsiniz.
GERİYE DÖNÜK ÖDENEN EMLAK VERGİSİ İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
Bu şartları taşıyan kişiler ödeme yapmış oldukları belediyelerin mal hizmet müdürlükleri üzerinden muafiyet dilekçesi yazarak sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanabilirler.
Muafiyet hakkı olmasına rağmen bu haktan haberdar olmadığı için ödeme yapan kişileri ise yine mal hizmet müdürlükleri üzerinden geriye dönük 5 senelik para iadesi talep etme hakkına sahiptir.