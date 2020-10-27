



Para dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren Göksel Tekiner şunları söyledi:



"Son bir aylık süreçte etkisinde olduğumuz yükseliş trendi ile Temmuz ayında test edilen 1205 direncinin üzerine çıkıldığı bir süreç yaşadık. Bu seviyelerin üzerinde kalınamaması teknik anlamda ciddi bozulma işaretçisi olabilir. Bu hafta daha temkinli kalınmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.