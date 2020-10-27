Küresel piyasalarda özellikle virüs ile ilgili tedirginliklerin artması ile birlikte satıcılı süreç başladı. Geçen hafta ortasından sonra başlayan süreçte Borsa İstanbul'da da geri çekilmeler yaşandı. Bu tür dalgalı günlerde panikten uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, mevcut pozisyonların korunmasını da öneriyor.
Para dergisindeki köşesinde gelişmeleri değerlendiren Göksel Tekiner şunları söyledi:
"Son bir aylık süreçte etkisinde olduğumuz yükseliş trendi ile Temmuz ayında test edilen 1205 direncinin üzerine çıkıldığı bir süreç yaşadık. Bu seviyelerin üzerinde kalınamaması teknik anlamda ciddi bozulma işaretçisi olabilir. Bu hafta daha temkinli kalınmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
1202 seviyesinin üzerinde kapanış yaşanmadıkça endekse gevşeme eğiliminin devamını görebiliriz. Bu nedenle yeni pozisyon açılması konusunda istekli olunmaması yararlı olacaktır. Taşınan pozisyonlar açısında ise hisse bazlı desteklerin altında kademeli olarak pozisyonlar azaltılarak destek seviyelerinde yeni denge arayışları beklenebilir.
Endekste 1205 seviyesini kısa vade açısından önemli direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. Geri çekilmenin devamı halinde ise 1171 ilk ara destek konumunda olacaktır. Bu desteğin kırılması durumunda ise artan satış baskısı ile birlikte 1141 desteğine kadar geri çekilme görülebilir."