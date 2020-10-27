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    • 27.10.2020 20:33
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    yeni fırsatlarıyla görücüye çıktı! İşte 'de yeni indirim imkanları

    27 Ekim 2020 aktüel kataloğuyla bugün raflarda yer alan ürünler merak konusu oluyor. Özellikle temizlik malzemelerinin dikkat çektiği kataloğda Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, Banabi Sweet Chili Aroma Soslu Siirt Fıstığı, Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa ve Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı ürünlerindeki indirimler ön planda yer alıyor. İşte BİM 27 Ekim 2020 aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları

    takvim.com.tr
    27 Ekim BİM aktüel kataloğu yeni fırsatlarıyla görücüye çıktı! İşte BİM'de yeni indirim imkanları

    BİM 27 Ekim aktüel kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürün bugün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Bulaşık Makinesi Tableti, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu, Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı, Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa, Comfort Family Meyve Nakışlı Soket Çorap, Banabi Sweet Chili Aroma Soslu Siirt Fıstığı ve Banabi Cheddar Peyniri Soslu Kaju ürünleri dikkat çekiyor.

    BİM 27 EKİM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Bulaşık Makinesi Tableti
    • 60 tablet

    Güldal
    Ultra Çamaşır Suyu
    • 2,5 L

    Cif
    Jel Yüzey Temizleyici
    • 2x750 ml

    Quickdish
    Mikrofiber Temizlik Bezi
    • 8'li

    Işıl
    Kalıp Sabun
    • Parfüm Serisi
    • 4x110 g

    Naturalove
    Bambu Kapaklı Cam Kupa

    Avokado Yastık

    Duru
    Duş Jeli
    • 2x500 ml

    Cupido
    Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği
    • 750 g
    • Kral Şakir karakterlerinden biri bu pakette, üstelik iki yeni kostümle

    Banabi
    Wasabi Aromalı Soya Soslu Yer Fıstığı
    • 125 g

    Polonez
    Dilimli Hindi Salam
    • 110 g
    • Parça etli

    Delites
    Tam Tahıllı Bisküvi
    • Yaban mersinli
    • Hurmalı

    Frutti
    Meyveli Soda
    • 1 L

    Shazel
    Türk Kahvesi
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    Haberler Ekonomi 27 Ekim BİM aktüel kataloğu yeni fırsatlarıyla görücüye çıktı! İşte BİM'de yeni indirim imkanları