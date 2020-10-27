27 Ekim BİM aktüel kataloğu yeni fırsatlarıyla görücüye çıktı! İşte BİM'de yeni indirim imkanları

BİM 27 Ekim aktüel kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürün bugün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Bulaşık Makinesi Tableti, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu, Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı, Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa, Comfort Family Meyve Nakışlı Soket Çorap, Banabi Sweet Chili Aroma Soslu Siirt Fıstığı ve Banabi Cheddar Peyniri Soslu Kaju ürünleri dikkat çekiyor.
BİM 27 EKİM 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Bulaşık Makinesi Tableti
• 60 tablet
Güldal
Ultra Çamaşır Suyu
• 2,5 L
Cif
Jel Yüzey Temizleyici
• 2x750 ml
Quickdish
Mikrofiber Temizlik Bezi
• 8'li
Işıl
Kalıp Sabun
• Parfüm Serisi
• 4x110 g
Naturalove
Bambu Kapaklı Cam Kupa
Avokado Yastık
Duru
Duş Jeli
• 2x500 ml
Cupido
Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği
• 750 g
• Kral Şakir karakterlerinden biri bu pakette, üstelik iki yeni kostümle
Banabi
Wasabi Aromalı Soya Soslu Yer Fıstığı
• 125 g
Polonez
Dilimli Hindi Salam
• 110 g
• Parça etli
Delites
Tam Tahıllı Bisküvi
• Yaban mersinli
• Hurmalı
Frutti
Meyveli Soda
• 1 L
Shazel
Türk Kahvesi