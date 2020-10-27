2020'de sigortanın önemini hatırlattı

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Benli, "İyi günde kötü günde sigortalılarımızın yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. "2020'ye baktığımızda hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için, hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" diyen Benli, şöyle konuştu: "Biz bu süreçte de ekonomimize güç katmak, vatandaşlarımızın yarınlarının güvencesi olmak için aralıksız çalıştık. Sektörümüz 2020'nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar lira aktif büyüklüğe ve Ağustos sonu itibarıyla 53.3 milyar lira prim üretimine ulaştı. 2 Ekim itibarıyla BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 12.5 milyonu ve toplam fon büyüklüğü 160 milyar lirayı aştı. Yılın ilk yarısında 19.9 milyar lira tazminat üstlendik. 2019 yıl sonu itibarıyla, GSYH'nin 30 katına ulaşan 129.3 trilyon liralık teminat ile pek çok projeye güvence sağladık; bugün de nükleer enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına farklı projelere sağladığımız teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz."

'HEDEFİMIZ BİLİNCİN YAYILMASI'

Sigorta sektöründe penetrasyon oranlarının hâlâ düşük olduğunu hatırlatan Benli, 2019 yıl sonu itibarıyla penetrasyon oranının dünya genelinde yüzde 7.2 ve Türkiye'de yüzde 2.2 olduğunu belirtti. Sigortanın bir ihtiyaç olduğunu anlatmanın, yarınları güvence altına almak için ilk akla gelen önlemlerden biri olmasını sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Benli, "Bu sadece sektörümüz için değil, ülkemizin, ekonomimizin ve vatandaşlarımızın refahı için de olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konu. Bu nedenle sigorta bilincinin ve farkındalığının yükselmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz" dedi.