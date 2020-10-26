Televizyonda gören almaya geldi! Satışları yüzde 500 arttı! Oldukça yüklü miktarda para kazanılıyor

DAMASCUS ÇELİĞİ NEDİR?

Damascus çeliği, hareli kaynaklanmış döverek üretilmiş açıkça görülebilen yüzey desenli bir çeliktir ki Damascus çelikleri iki çeliğin ocak kaynağı ile kaynatılarak katlanıp dövülmesiyle elde edilir. Elde edilen şerit katlanır ve bir kez daha dövme yapılır. Bu işlem bir cok kez tekrar edilir.

Bıçaktaki tabakaların sayısı, basit bir N=Ax2n formülü ile hesaplanır; Burada A başlangıç şeritteki elemanların sayısı ve n kıvrılmalarının sayısıdır. Bu katmanların sayıyı arttıkça, ilk başları çeliğin mukavemetinin çok arttırdığına ancak daha sonra homojenizasyon nedeniyle azalmaya başladığına inanılmaktadır.

Damascus çeliğinin üzerindeki şekillere hare adı verilir bu hareler üretim yöntemlerine ve kat sayılarına göre farklılık arz eder.

Avrupalılar bu çelikle ilk defa Şam'da karşı karşıya geldikleri için bu çeliğe Şam'ın İngilizce karşılığı olan Damascus ismini vermişlerdir. Türkler ise bu çeliğe Şam ile ilgili olan anlamını taşıyan dımışki ismini vermişlerdir

KATLAMALI DAMASCUS YÖNTEMİ

Günümüzde üretilen Damascus-Şam çeliklerinin büyük çoğunluğu katlamalı teknik ile üretilmektedir. Bu teknikle Damascus-Şam çeliği üretebilmek için korozyon dayanımları farklı iki tip çelik kullanılır. Korozyon dayanımlarının farklı olmasındaki amaç asitleme işleminden sonra oluşacak hareleri belirgin kılmaktır. Hem ocak kaynağına uyumlu olmaları hemde korozyon dayanımları farklı olduğu için günümüzde üretilen Damascus çeliklerinde genellikle 1075 ve 15N20 çelikleri kullanılır.