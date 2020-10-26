Paraya para demiyor! Televizyonda gören almaya geldi! Satışları yüzde 500 arttı!

Oldukça yüklü miktarda para kazanılıyor! Malatya'da, kılıç ve bıçak imalatı yapan Yusuf Bayyiğit, son dönemlerde tarihi dizi ve filmlere ilginin kılıca da yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu türde dizi ve filmlerin etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 arttığını ifade etti. Damascus çeliği, hareli kaynaklanmış döverek üretilmiş açıkça görülebilen yüzey desenli bir çeliktir ki Damascus çelikleri iki çeliğin ocak kaynağı ile kaynatılarak katlanıp dövülmesiyle elde edilir. Elde edilen şerit katlanır ve bir kez daha dövme yapılır. Bu işlem bir çok kez tekrar edilir. Günümüzde üretilen Damascus-Şam çeliklerinin büyük çoğunluğu katlamalı teknik ile üretilmektedir. Bu teknikle Damascus-Şam çeliği üretebilmek için korozyon dayanımları farklı iki tip çelik kullanılır.
Bayyiğit, ata mesleği dediği bıçak ve kılıç yapımını 4 kuşaktır sürdürdüğünü söyledi. Teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini anlatan Bayyiğit, "Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen bir meslek. Peş peşe iş yerleri kapanmakta, sıcak demircilikle ilgili ustalarımız maalesef başka işlere yöneldi. Ben ata mesleği olduğu için mesleğimden vazgeçmek istemedim" dedi.
'ÖZELLİKLE DAMASCUS ÇELİĞİ RAĞBET GÖRÜYOR'
Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, "Suriye Şam bölgesinde keşfedilen 'Damascus' dediğimiz bir çelik türü var. Diğer adıyla Şam çeliği olan Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün günümüzde Türkiye'de Damascus çeliği üretimi ve bu üretimden özel tasarımlar, özel çalışmalar yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.
Bayyiğit, en büyük hayalinin mesleğin gelecek kuşaklara da taşınması olduğunu da ifade etti.
'KILIÇLARA İLGİ BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ARTTI'
Son yıllarda televizyon ve sinemalarda sahnelenen tarihi dizi filmler ile birlikte işlerinin arttığını ifade eden Bayyiğit, şöyle konuştu:
"Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da haliyle ilgi çekti. İnsanlar bize gelerek kılıç siparişi vermeye başladı. Siparişler ve talepler bizim beklemediğimiz şekilde, inanamayacağımız şekilde arttı. Dizi ve filmlerdeki savaş sahneleriyle kılıçlara ilgi arttı. O kadar arttı ki, biz şu anda bunun şaşkınlığını yaşıyoruz. Yoğun sipariş nedeniyle artık sadece kılıç üzerine çalıştığımı söyleyebilirim. Talep geçmişe oranla yüzde 500 arttı."
DAMASCUS ÇELİĞİ NEDİR?
Damascus çeliği, hareli kaynaklanmış döverek üretilmiş açıkça görülebilen yüzey desenli bir çeliktir ki Damascus çelikleri iki çeliğin ocak kaynağı ile kaynatılarak katlanıp dövülmesiyle elde edilir. Elde edilen şerit katlanır ve bir kez daha dövme yapılır. Bu işlem bir cok kez tekrar edilir.
Bıçaktaki tabakaların sayısı, basit bir N=Ax2n formülü ile hesaplanır; Burada A başlangıç şeritteki elemanların sayısı ve n kıvrılmalarının sayısıdır. Bu katmanların sayıyı arttıkça, ilk başları çeliğin mukavemetinin çok arttırdığına ancak daha sonra homojenizasyon nedeniyle azalmaya başladığına inanılmaktadır.
Damascus çeliğinin üzerindeki şekillere hare adı verilir bu hareler üretim yöntemlerine ve kat sayılarına göre farklılık arz eder.
Avrupalılar bu çelikle ilk defa Şam'da karşı karşıya geldikleri için bu çeliğe Şam'ın İngilizce karşılığı olan Damascus ismini vermişlerdir. Türkler ise bu çeliğe Şam ile ilgili olan anlamını taşıyan dımışki ismini vermişlerdir
KATLAMALI DAMASCUS YÖNTEMİ
Günümüzde üretilen Damascus-Şam çeliklerinin büyük çoğunluğu katlamalı teknik ile üretilmektedir. Bu teknikle Damascus-Şam çeliği üretebilmek için korozyon dayanımları farklı iki tip çelik kullanılır. Korozyon dayanımlarının farklı olmasındaki amaç asitleme işleminden sonra oluşacak hareleri belirgin kılmaktır. Hem ocak kaynağına uyumlu olmaları hemde korozyon dayanımları farklı olduğu için günümüzde üretilen Damascus çeliklerinde genellikle 1075 ve 15N20 çelikleri kullanılır.