Taşeron toplu iş sözleşmesiyle ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda taşeron işçileri ilgilendiren bir açıklama yapılmıştı. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Taşeron ile ilgili son dakika haberlerine takvim.com.tr'den anlık olarak ulaşabilirsiniz.

TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.