



'5 TURİZM TRENİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treninin çok başarılı olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte bu tarz turizm trenlerinin seferlerini artırmak istediklerini söyledi. Bu bağlamda Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm treni oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Şimdi eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını tekrar canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Safranbolu ve Zonguldak'a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleriyle birlikte hazırlayıp, pandemi sonrasında inşallah hızlı bir şekilde bu yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek. Bu bağlamda bu geziyi yapıyoruz.