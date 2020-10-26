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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 Gazete
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    Kısmi çalışana 321 TL teşvik

    ve 'nda kabul edilen paketi kapsamında tam zamanlı çalışırken kısa çalışmaya geçenler için 12 aya kadar vergi istisnası getirildi.

    Kısmi çalışana 321 TL teşvik
    ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen paketi kapsamında tam zamanlı çalışırken kısa çalışmaya geçenler için 12 aya kadar vergi istisnası getirildi. Bir işçinin ayda 30 gün yerine 15 gün çalışmayı kabul etmesi, işverenin de ayda 15 gün çalışacak yeni bir işçiyi işe alması durumunda, tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçen işçinin ücretine gelir vergisi istisnası uygulanacak. Tahsilinden vazgeçilecek aylık vergi tutarı, asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak. Buna göre; ayda 294 liraya kadar vergi alınmayacak. Damga vergisi ile birlikte teşvik 321 liraya çıkacak. Sistemde gönüllülük esas olacak.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Kısmi çalışana 321 TL teşvik