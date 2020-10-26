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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 Gazete
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    'den yeni sergi: Çocuklar 'bir de ' diyor

    ’ün Her ile gerçekleştirdiği ‘Bir De ’ sergisi ’de açılıyor. Sergi, çoğunluğu ın çektiği analog fotoğraflara odaklanıyor...

    Çocuklar 'bir de buradan bak' diyor
    Kalyon Kültür, yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirilen yeni sergi 'Bir De Buradan Bak', 30 Ekim Cuma günü İstanbul Nişantaşı Taş Konak'taki binasında açılıyor. Sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu ın çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. 'de yaşayan yerli ve çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği, sirk sanatlarına odaklanan Sirkhane, müzikal çalışmalara odaklanan Müzikhane ve fotoğraf çalışmalarına odaklanan DARKROOM projelerini 2012'den beri sürdürüyor.

    'Bir De Buradan Bak' sergisi, fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. Kalyon Kültür'ün tarihi binasının iki katına yayılan 'Bir De Buradan Bak', çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi sergi mekanına taşırken; izleyicilerine ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuyor. Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk'in üstlendiği 'Bir De Buradan Bak' sergisi, 30 Ekim-3 Ocak tarihleri arasında, Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Kalyon Kültür'de gezilebilecek.

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    Haberler Ekonomi Kalyon Kültür'den yeni sergi: Çocuklar 'bir de buradan bak' diyor