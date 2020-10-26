Kadınlara, yaşlılara, hastalara, işsizlere geliri olmayana aylık yardım veriliyor! Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır?

Valilik ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır? Sorusu dar gelirli vatandaşlar tarafından soruluyor. Devlet kamu kurumları aracılığıyla kadınlara, yaşlılara, hastalara, işsizlere geliri olmayana yardım yapılıyor. Geliri olmayan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda kaymakamlık valilik yardımı bulunuyor. Bu yardımların bir kısmı doğrudan ailelere sağlanırken bazı destekler ise başvuru yapılması durumunda ödeniyor. Kaymakamlık, valilik ve diğer yerel kurumlar aracılığıyla ödenen yardım ödemelerinin tamamı ve ödenen tutarlara ilişkin tablo haberimizde.
VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ
Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.
Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.
Destek Ödemeleri Listesi ve Ödeme Tutarları
Vatandaşların valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinden alabilecekleri yardımlara ilişkin liste;
* Eşi vefat etmiş geliri olmayan kadınlara aylık maaş desteği.
* Yakacak Yardımı - 500 kg kömür olarak sağlanır.
* Engelli ve 18 yaş altında olan vatandaşların ailelerine her ay maddi destek.
* İhtiyaç sahiplerine gıda yardım ödemesi.
* Yine kirasını ödeyemeyenlere aylık belli bir tutar barınma yardımı
* Çocukların sağlıkları için ihtiyacı olanlara her ay destek ödemesi
Vatandaşlar söz konusu alanlarda sağlanan destek ödemelerinden faydalanmak için belediyelere, valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabilirler. Başvuruların ardından ilgili kurum değerlendirme süreci başlatacak ve ödemeler o değerlendirme sonucuna göre yapılacak.
KAYMAKAMLIK YARDIM LİSTESİ
Bunların dışında kaymakamlıklarda ihtiyacı olan vatandaşlara özel destekler sağlıyor. Kaymakamlıklar tarafından sağlanan maddi yardımlara dair listyi aşağıda paylaşıyoruz. Kaymakamlık yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.
1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;
Çocuk yardımı, Doğum yardım parası, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı,
2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında
Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri.
3-) 3. Grup Yardımlar Genel
Kira yardımı, Yakacak yardımı, Proje geliştirme desteği, Eğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, Afet yardımları,65 yaş üstü maaşlar,
Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?
Fakirlik maaşından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma ve kaymakamlıkların ilgili birimleri ve il valiliklerinin ilgili birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlara fakirlik dosyası açılır ve her ay düzenli olarak maaşa bağlanırlar. Fakirlik maaşından yararlanacak olan vatandaşların ise aşağıda maddeler halinde paylaşmış olduğumuz evrakları tamamlaması gerekmektedir.
Hiç bir sosyal güvencesinin bulunmadığına dair bir belge
Gelir getirici taşınır veya taşınmaz hiç bir gayrimenkul veya menkule sahip olmadığını gösteren bir belge
Annesi veya babası olmayan çocukların veya %40 engeli bulunduğuna dair bir belge
Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmadığını gösteren bir belge
Yardım Yapan Dernekler ve Vakıflar yardıma ihtiyaç duyan aileler ikinci bir alternatif teşkil eder.
yukarıda saymış olduğumuz maddelere uyum sağlayan vatandaşlarımız fakirlik maaşından yararlanabilirler.
Belediyeden Yardım Nasıl Alınır?
Maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın bulunmuş oldukları il veya ilçe belediyelerine başvuruda bulunmaları sonucunda gıda, giyim, yakacak, eğitim, sağlık gibi yardımların yanı sıra iş imkanları da sağlanmaktadır. Bu yardımlar sayesinde çok sayıda vatandaşımız ailesinin geçimini sağlayabilmekte ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmektedir.
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