Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dünya devleriyle görüşecek

    CITIBANK tarafından düzenlenen , yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. ve Maliye Bakanı , uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, , , sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

    Dünya devleriyle görüşecek
    CITIBANK tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, , , sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda 'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dünya devleriyle görüşecek