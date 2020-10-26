Dünya devleriyle görüşecek

CITIBANK tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.