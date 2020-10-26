Doğal gazdan sonra bir müjde daha! 37 farklı noktada altın madeni çalışması!





"SİGORTALI MEVDUAT TOPLAMI 848 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Gülal, geçen yıl sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttıklarını anımsatarak, bu yolla 570 milyar lira olan sigortalı mevduat toplamının 848 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



Şu aşamada sigorta limitini artırmayı düşünmediklerini vurgulayan Gülal, "Bu limitle biraz daha devam ederiz diye düşünüyoruz." dedi.



Gülal, sigorta limitlerindeki artışın etkisiyle prim gelirlerinin de yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Biz artık her 3'er aylık dönemde 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 5,6 milyar lira prim tahsil eden bir kurum olduk. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı şu anda 7,2. Bu Avrupa'da ve ABD'de 1,5 seviyesinde. Kabul gören oran da burada yüzde 3. Buradan hareketle biz diyoruz ki; dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Rezervimizi büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bugün itibarıyla baktığımızda 61,2 milyar liralık rezervimiz var. Bu paranın yüzde 90'ı DİBS'lerde, hazine bonolarında. Kalan kısmı da mevduat olarak kamu bankalarında. Bu rezervimizi zaman zaman bazı kamu bankalarına garanti kapsamında kaynak olarak kullandırdığımız oldu, ancak şu an herhangi bir bankada kağıdımız yok. Hazinemizde değerlendiriyoruz, ortalama vadesi de hemen hemen 10 yılın üzerinde kağıtlarımızın."



Son 10 yıl içinde sadece Bank Asya için 967 milyon liralık ödeme yaptıklarına değinen Gülal, bu rakamı daha sonra Bank Asya'dan tahsil ettiklerini dile getirdi.