



Borsa İstanbul geçen hafta artan yeni tip Coronavirüs vaka sayıları ve küresel piyasalardaki karışık bir seyrin de etkisiyle satıcılı geçti.



Bu noktada kâr satışları da gelirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı.