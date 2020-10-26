Türkiye'de borsaya ilgi her geçen gün artarken, yıl başından bu yana yeni yerli yatırımcı sayısı 600 bine yaklaştı. Uzmanlar, borsada yatırım yaparken bilgi sahibi olmak gerektiğinin altını çiziyor.
Borsa İstanbul geçen hafta artan yeni tip Coronavirüs vaka sayıları ve küresel piyasalardaki karışık bir seyrin de etkisiyle satıcılı geçti.
Bu noktada kâr satışları da gelirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı.
Uzmanlar, bu haftada borsada yine haber akışlarının ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisinin görülebileceğini, bu yüzden yatırımcıların dikkatli hareket etmelerini önerdi. Borsada panikle hareket etmenin para kaybetmeye yol açtığını söyledi.