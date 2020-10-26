Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    da yeni hafta umutlu | Borsada kazandıran tavsiyeler

    Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki tedirginlik ve haber akışı sonrası kâr satışları görülen da, bu hafta olumlu bir hava esmesi bekleniyor. İşte borsa yatırımcılarının merak ettiği tüm detaylar...



    Türkiye'de     borsaya ilgi her geçen gün artarken, yıl başından bu yana yeni yerli yatırımcı sayısı 600 bine yaklaştı. Uzmanlar, borsada yatırım yaparken bilgi sahibi olmak gerektiğinin altını çiziyor.



    Borsa İstanbul geçen hafta artan yeni tip Coronavirüs vaka sayıları ve küresel piyasalardaki karışık bir seyrin de etkisiyle satıcılı geçti.

    Bu noktada kâr satışları da gelirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı.



    Uzmanlar, bu haftada borsada yine haber akışlarının ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisinin görülebileceğini, bu yüzden yatırımcıların dikkatli hareket etmelerini önerdi. Borsada panikle hareket etmenin para kaybetmeye yol açtığını söyledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsada yeni hafta umutlu | Borsada kazandıran tavsiyeler