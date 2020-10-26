Buna göre, ülkede yeni konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,5 azaldı. ABD'de bu dönemde 959 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 2,8 artışla 1 milyon 25 bine yükselmesi öngörülüyordu.

Eylül ayında yaşanan düşüşe rağmen, düşük faiz oranları ve artan talebin etkisiyle yeni konut satışları yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti.