3.1 milyon gence büyük fırsat

Kamuya olan borçlar için önemli bir imkan sunuldu. 31 Ağustos 2020 öncesine ilişkin borçlara yapılandırma yolu açıldı. Meclis maratonu devam eden düzenleme ile borçların faizi silinecek, ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinirken, vatandaşlar taksitli ödemelerde belirlenen katsayılarla ödemeyi yapacak.