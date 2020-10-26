3.1 milyon gence büyük fırsat

Kamuya olan borçlar için önemli bir imkan sunuldu. 31 Ağustos 2020 öncesine ilişkin borçlara yapılandırma yolu açıldı. Meclis maratonu devam eden düzenleme ile borçların faizi silinecek, ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinirken, vatandaşlar taksitli ödemelerde belirlenen katsayılarla ödemeyi yapacak.
Başvurular yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.Yapılandırma kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Gençler, bu borçlarını kolaylıkla kapatabilecek. Ödemeler Ocak'ta başlayacak. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcunu bitirecek.
DÜZENLEME GÜN SAYIYOR
Başvurular, düzenleme yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanınca başlayacak. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili, "Burada 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar lira" dedi.