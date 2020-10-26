"BU MİKTARLARLA DEVAM EDECEK"

Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.